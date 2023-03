Bắt kẻ tạt axit làm người phụ nữ bán thịt heo ở Bình Dương tử vong

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Lưu Hoàng Ân (37 tuổi, ngụ TPHCM) - nghi phạm tạt axit làm một phụ nữ tử vong ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lưu Hoàng Ân tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, Ân cho rằng chị Đ.T.L. (ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) có lời lẽ xúc phạm bạn gái mình. Sau đó, người đàn ông 37 tuổi chuẩn bị axit để tìm chị L. giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 20h30 ngày 25/2, Ân thấy chị L. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vũng Việt, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp. Lúc này, Ân đi xe máy, tay cầm ca nhựa (chứa axit) đi ngược chiều và hất chất lỏng vào mặt chị L. rồi tẩu thoát.

Nữ nạn nhân được người dân sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị nhưng đã tử vong sau đó. Gây án xong, Ân bán xe máy và lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành.

Ngày 4/3, lực lượng PC02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ Ân tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và di lý về Bình Dương tiếp tục làm rõ.