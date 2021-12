Vì sao không khởi tố vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong tại Nghệ An?

Dân trí Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định vụ hỏa hoạn tại phòng trà khiến 6 người tử vong ở TP Vinh không có tội phạm.

Ngày 16/12, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An - cho biết: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An không khởi tố vụ án đối với vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trà ca nhạc khiến 6 người tử vong.

Thông tin thêm về vụ việc, Đại tá Phạm Hoài Nam - Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An - cho hay: "Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do sự cố điện, không có tác động bên ngoài. Vụ việc này không có tội phạm, do đó chúng tôi không khởi tố vụ án".

Vụ hỏa hoạn thiêu trụi căn nhà 3 tầng tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An khiến 6 người tử vong (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, rạng sáng 15/6, vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát và bao trùm căn nhà 3 tầng tại địa chỉ 146, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An. Mặc dù người dân và lực lượng chức năng đã có mặt, tìm cách giải cứu những người sống trong căn nhà.

Tuy nhiên lửa quá to, toàn bộ căn nhà được bao bọc bởi kính cường lực và cửa cuốn nên việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương làm mát, phá cửa, phá dỡ các cấu kiện của căn nhà để tiếp cận bên trong ngôi nhà.

Khi lực lượng chức năng phá được cửa vào bên trong thì cả 6 nạn nhân đều đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984) và vợ cùng con nhỏ 5 tuổi và 11 tuổi, được phát hiện tại phòng ngủ tầng 1.

Tại tầng 1, nơi được xây dựng làm phòng trà có nhiều vật dụng dễ cháy...

Hai nạn nhân khác là chị Nguyễn Lan P. (SN 1977, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và con gái, được phát hiện trong phòng tắm thuộc tầng 3 của căn nhà.

Căn nhà 3 tầng kể trên được anh H. thuê của ông Võ Trọng Đại (trú phường Lê Mao) để mở phòng trà. Đây cũng là nơi sinh sống của cả gia đình anh H. Sau đó, anh H. cho chị P. thuê lại một phòng ở tầng 3.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng hơn 0h ngày 15/6, họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ và phát hiện lửa bao trùm dữ dội căn nhà 3 tầng nói trên. Sức nóng khủng khiếp từ vụ hỏa hoạn khiến người dân không thể tiếp cận căn nhà để chữa cháy.

Công an tỉnh Nghệ An, Viện KSND tỉnh Nghệ An phối hợp Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an và Cục PCCC&CNCH Bộ Công an điều tra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, phòng trà đang tạm dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, tại hiện trường các vật dụng bị sức nóng của ngọn lửa làm biến dạng, gây khó khăn cho công tác khám nghiệm, điều tra.

Căn nhà 3 tầng không đảm bảo quy chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy và không có lối thoát hiểm. Bởi vậy khi xảy ra cháy, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Đây là công trình nhà ở kết hợp kinh doanh, không bắt buộc trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

Hoàng Lam