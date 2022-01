Vì sao cơ quan công an không bắt giam ông Lê Tùng Vân?

Dân trí Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà không bị bắt giam khiến nhiều người bất ngờ.

Sau thời gian dài điều tra những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong số 4 bị can, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam, riêng ông Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, ông Lê Tùng Vân đã về Tịnh thất Bồng Lai phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây.

Chia sẻ về việc Công an huyện Đức Hòa không bắt giam ông Vân, luật sư Nguyễn Thành Sơn - Đoàn luật sư TP Hà Nội - lý giải: "Việc cơ quan điều tra cho ông Vân được tại ngoại mà không bị giam giữ là phù hợp. Lý do là ông Vân có địa chỉ cụ thể, không có nguy cơ bỏ trốn. Ông Vân cũng bị khởi tố trong trường hợp không đặc biệt nghiêm trọng với tội danh liên quan đến Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)".

Ngoài ra, với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, hiện không có khung phạt cao nhất là tử hình nên việc bắt giam là không thực sự cần thiết. Thậm chí, nếu bị kết án thêm tội loạn luân, chiếm đoạt tài sản như một số báo chí đưa tin thì cũng không áp dụng hình phạt tử hình với ông Vân, do ông đã trên 75 tuổi.

Theo luật sư Sơn, ông Lê Tùng Vân 90 tuổi, sức khỏe đã yếu nên đây cũng là một yếu tố để cơ quan điều tra xem xét không tạm giam.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, thời gian gần đây, Công an tỉnh Long An cho biết đã nhận rất nhiều đơn, thư của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân.

Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú, sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập, sau khi Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt, ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can: Lê Tùng Vân (SN 90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

