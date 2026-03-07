Vị khách bị bắt quả tang hiếp dâm con gái chủ nhà

Ngày 7/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Khánh (38 tuổi, trú tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, Khánh làm thuê cho một người dân ở địa bàn xã Ea Nuôl (tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Nguyễn Đình Khánh tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Quá trình sinh sống trên địa bàn, Khánh biết chị V.T.H. (31 tuổi, bị khuyết tật nặng, hạn chế nhận thức) nhà ở cạnh nơi Khánh làm việc.

Sáng 1/11/2025, Khánh được mời và ghé nhà của bố mẹ chị H. để phụ giúp mổ heo. Tại đây, lợi dụng mọi người đang làm việc, Khánh đã tiếp cận chị H. rồi sờ soạng người phụ nữ này.

Trưa cùng ngày, Khánh ở lại ăn nhậu với mọi người. Sau đó, đối tượng lẻn vào phòng chị H. và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc Khánh đang thực hiện hành vi đồi bại, bố của chị H. đi vào và bắt quả tang. Sau đó, gia đình chị H. đã đến cơ quan công an trình báo hành vi phạm tội của đối tượng này.