Tự xưng "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ" để thông chốt kiểm dịch ở Đồng Nai

Dân trí Người đàn ông điều khiển ô tô xuất trình một thẻ thanh tra, tự xưng là "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ". Nghi vấn giả mạo, lực lượng trực chốt kiểm soát đã tạm giữ, xét hỏi và làm rõ.

Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra làm rõ một người đàn ông giả mạo Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, 16h30 ngày 31/8, hai người đàn ông đi ô tô BKS 60A-623.09 đến chốt phong tỏa kiểm dịch số 14 ở khu phố 5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, thì bị dừng xe kiểm tra.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, người điều khiển xe tên Trịnh Đình Hải (sinh năm 1988, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) tự xưng Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đưa ra bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, một thẻ thanh tra mang tên chính mình với chức vụ Phó phòng xử lý sau thanh tra, cơ quan Bộ Y tế, để yêu cầu được qua chốt kiểm soát.

Một số bảng tên, thẻ thanh tra, cầu vai mà Hải dùng để mạo danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ.

Thời điểm này, ngoài Hải còn có một người đi cùng tên Lê Hữu Linh (sinh năm 1971, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa).

Qua làm việc, công an nghi vấn Hải có dấu hiệu giả mạo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nên tổ công tác tạm giữ.

Qua xét hỏi, Hải khai nhận mình không phải là cán bộ Thanh tra Chính phủ, anh ta giả mạo với mục đích đi qua các chốt kiểm soát.

Kiểm tra xe ô tô của Hải, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt (màu sắc giống áo của cán bộ thanh tra), một cặp cầu vai nền màu đỏ, viền màu bạc, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu trắng, một cặp cành tùng (ve áo) bằng kim loại màu trắng, cùng bảng tên và thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải.

Công an còn phát hiện giấy xác nhận đi lại do UBND phường Trảng Dài cấp và giấy đi đường về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội do UBND phường Long Bình cấp cho Trịnh Đình Hải.

Về số trang phục như áo, nón, phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra, Hải khai mua trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.

Đối tượng Trịnh Đình Hải tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an TP Biên Hòa đã tiếp nhận sự việc, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Đình Hải tại phường Tam Hiệp và phường Trảng Dài.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một số đồ vật, tài liệu cùng nhiều bảng tên mang tên của Hải với các chức vụ trong cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ nguồn gốc 2 giấy đi đường do UBND phường Trảng Dài và phường Long Bình (TP Biên Hòa) cấp cho Hải.

Lượng chức đang tạm giữ Hải để điều tra làm rõ hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Khoa Nam