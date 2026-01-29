Ngày mai xét xử "tổng tài" chỉ đạo đánh người trong quán cà phê ở Hà Nội

Ngày 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thiên là đối tượng đã có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở khu đô thị Times City cách đây 4 tháng, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội.

Phiên tòa từng được mở vào chiều 27/1, nhưng do nhân chứng vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 27/1 (Ảnh: Hoàng Huy).

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) thể hiện, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi, chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ..

Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến anh này ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, anh Ngô Minh Đ. khai báo nội dung sự việc như trên. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.