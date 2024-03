Ngày 2/3, phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Quảng Ngãi) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đề (47 tuổi, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Vài tháng trước, người dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên liên tục phản ánh tình trạng cây cháy lá, héo rũ sau khi được bón phân.

Thấy thông tin bất thường, lực lượng công an xác minh và nhận thấy có khả năng người dân mua phải phân bón giả.

Công an Quảng Ngãi kiểm tra kho chứa phân bón giả (Ảnh: Thành Sự).

Các trinh sát được cử đến nhiều địa phương điều tra, nắm bắt đường đi của phân giả. Cảnh sát sau đó xác định phân bón giả được sản xuất tại Công ty TNHH MTV Việt Đức, cụm công nghiệp Quán Lát (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại thời điểm công an ập vào kiểm tra, các đối tượng khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ công an thu thập được, các đối tượng sản xuất phân giả phải cúi đầu nhận tội.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên 271 tấn phân bón vi lượng giả mang nhãn hiệu Phân bón lúa 1,2 và Phân bón lúa 3.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng phối hợp Cục Quản lý thị trường, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Ngãi tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định.