Bắt nhóm dùng bàn chông đinh gài bẫy, cướp xe chở thuốc lá lậu

Ngày 29/2, Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam 5 người gồm: Nguyễn Văn Cường (38 tuổi), Trần Thanh Hóa (27 tuổi), Nguyễn An Khương (25 tuổi), Lê Tuấn Anh (37 tuổi) và Huỳnh Châu Mười (38 tuổi, cùng quê Tây Ninh) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Đây là nhóm thực hiện nhiều vụ cướp xe chở thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh Long An, Tây Ninh. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 người khác liên quan băng cướp này.

3 thành viên trong nhóm cướp bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, để chặn xe cướp thuốc lá lậu vận chuyển từ biên giới Campuchia vào nội địa, nhóm này dùng bàn chông gắn đinh đặt trên đường gài bẫy.

Khi xe chở thuốc lá lậu chạy ngang qua và dính bẫy, nhóm này liền lái ô tô truy đuổi, áp sát và dùng hung khí tấn công tài xế cướp tài sản.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2023, một số khu vực huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa (Long An) liên tục xảy ra các vụ cướp thuốc lá lậu.

Công cụ được nhóm này dùng cướp xe chở thuốc lá lậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân vận chuyển thuốc lá lậu bị cướp thường vào đêm khuya, trên các đoạn đường vắng phương tiện qua lại.

Trước đó, ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Cường, Hóa, Khương, Anh và Mười.

Những người này khai nhóm có 12 thành viên, thực hiện thành công 15 vụ cướp ở địa bàn Long An và 1 vụ ở Tây Ninh.