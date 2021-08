Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, bảo vệ ngân hàng đâm chết đồng nghiệp

Dân trí Nhóm bảo vệ một ngân hàng trong khu công nghiệp Sóng Thần tụ tập ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau khiến một người bị đâm chết.

Nguyễn Trần Trung bị cơ quan công an tạm giữ.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Trung (49 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, đêm 8/8, Nguyễn Trần Trung và ông Lê Văn C. (53 tuổi), cùng 2 người khác là bảo vệ của một ngân hàng nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TP Dĩ An), tổ chức ăn nhậu tại phòng nghỉ của ngân hàng.

Trong lúc nhậu, Trung và ông C. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ông C. bỏ ra ngoài.

Vẫn bực tức, Trung cầm cây kéo chạy theo đâm nhiều nhát làm ông C. gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Nguyễn Trần Trung đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Trung Kiên