72 giờ truy bắt kẻ trộm đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Chứng cứ thu thập được rất ít, hình ảnh camera quanh hiện trường khá mờ nhưng sau 72 giờ vào cuộc, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp kẻ trộm đâm chết bác sĩ nha khoa trong vụ án gây rúng động dư luận.

Trọng án trong đêm

Hiện trường vụ án.

Khoảng 22h đêm 4/5, trên tuyến đường D37, khu dân cư Việt - Sing (phường An Phú, TP Thuận An) khá yên ắng. Hầu hết, các cửa hàng kinh doaanh đã thu dọn đồ đạc, đóng cửa. Nhưng do đặc thù của dịch vụ kinh doanh, hiệu thuốc tây và phòng khám nha khoa của bác sĩ Phạm Văn T. (SN 1988 quê Bình Phước) vẫn sáng đèn.

Lúc này, anh T đang ngồi chơi ở đối diện phòng khám thì nghe con gái nói có người lấy xe. Ngay lập tức, anh T. chạy về và phát hiện nam thanh niên đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt đang cố đẩy chiếc xe máy của mình đang dựng trước cửa phòng khám đi ra ngoài. Thấy vậy, anh T. vừa hô hoán kêu cứu vừa chạy đến ngăn cản tên trộm.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị đạo chích bẻ khóa, định ăn trộm.

Khi bị anh T. ôm, tên trộm liền bỏ xe, lao về phía anh T. tấn công mở đường tẩu thoát. Lúc này, anh T. bỏ chạy và ngã xuống đường, nhưng tên đạo chích vẫn áp sát, rút dao đâm một nhát trúng ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ lên xe đồng bọn chờ sẵn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Riêng bác sĩ T. sau khi bị một nhát đâm chí mạng, đã được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong vì thương tích nặng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường và thu thập camera quanh khu vực hiện trường để trích xuất, truy dấu vết hung thủ. Và ngay trong đêm, Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập ban chuyên án do Đại tá Trần Văn Chính, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vào cuộc khẩn cấp, nhưng dấu vết để lại hiện trường rất ít và vụ án xảy ra quá nhanh, nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Dù hình ảnh rất mờ, nhưng trích xuất từ hàng chục camera an ninh của người dân xung quanh hiện trường, cơ quan chức năng cũng đã có phác thảo tổng quan về nghi phạm: Nam giới, cao khoảng 1,7m. Khi gây án, nghi phạm đội nón lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, mặc áo thun, quần jean, mang giày màu đen…

Hình ảnh tên "đạo chích" lẻn vào trộm xe máy của bác sĩ T.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nổi trên địa bàn và vùng giáp ranh với TP.HCM, Đồng Nai. Đồng thời rà soát các cơ sở lưu trú để tìm, sàng lọc ra những đối tượng nghi vấn, có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian.

Bên cạnh đó, nhằm nhanh chóng phá án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũng phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin có giá trị giúp cơ quan công an bắt giữ hung thủ.

72 giờ phá án

Nguyễn Hữu Thủy và Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an.

Trước vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, Ban chuyên án thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh… cùng vào cuộc.

Ban chuyên án xác định 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, ngụ TP Thuận An) và Nguyễn Hữu Thủy (29 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Cả 2 nghi phạm này từng có nhiều tiền về tội "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Cố ý gây thương tích".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 72 giờ vào cuộc, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Đông khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Dĩ An.

Lúc đầu, Đông quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Chỉ khi trinh sát đưa ra các lập luận về thời gian, địa điểm, dấu vết cho thấy có sự xuất hiện của Đông tại hiện trường vụ án thì đối tượng mới cúi đầu nhận tội.

Từ lời khai của Đông, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Hữu Thủy khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và di lý về Bình Dương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu và Nguyễn Văn Đông để điều tra về hành vi "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Các đối tượng khai nhận, đêm 4/5, do không có tiền tiêu xài, Đông điều khiển xe máy chở Thủy đi rảo quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực khu phố 4 (phường An Phú, TP Thuận An), Thủy xuống đi bộ "tìm mồi".

Đến tiệm thuốc tây của bác sĩ Phạm Văn T., Thủy phát hiện xe máy để phía trước nên tiếp cận, trộm cắp. Đang lấy chiếc xe ra thì Thủy bị anh T. phát hiện, chạy đến ngăn cản. Hắn chống trả quyết liệt, đuổi theo tấn công anh T.

Thấy nạn nhân ngã xuống đường, Thủy vẫn dùng đâm dao vào ngực khiến bác sĩ sinh năm 1988 gục tại chỗ, tử vong. Gây án xong, Thủy lên xe máy của đồng phạm lẩn trốn cho tới khi bị bắt giữ.

