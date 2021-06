Thu giữ 10kg ma túy, cùng "kho" súng đạn trong căn nhà ở Bình Dương

Dân trí Kiểm tra căn nhà trong khu dân cư ở Bình Dương, công an thu giữ hơn 10kg ma túy, 5 khẩu súng đã lên đạn, lựu đạn và nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, mã tấu.

Hơn 10kg ma túy được phát hiện trong căn nhà ở Bình Dương.

Khoảng 2h sáng 11/6, tổ tuần tra của Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) tuần tra tại khu dân cư Vĩnh Phú 1, phát hiện nhiều đối tượng tập trung trong một căn nhà nên đến kiểm tra hành chính.

Vừa thấy công an, nhóm này tri hô bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng.

Tổ tuần tra phát hiện một lượng lớn ma túy nên thông báo về Công an TP Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường điều tra.

Súng đạn các đối tượng cất giấu trong nhà bị thu giữ.

Kiểm tra căn nhà, công an tìm thấy một số balo và thùng giấy, đựng hơn 10kg ma túy, 5 khẩu súng đã lên đạn, lựu đạn và nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, mã tấu.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này đã thuê căn nhà trên để ở và phục vụ cho việc mua bán, tàng trữ ma túy.

Trung Kiên