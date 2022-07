Tử hình nghịch tử giết mẹ vì bị la mắng

Ngày 20/7, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Chau Đươnl (23 tuổi, trú tại tổ 2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Chau Đươnl là con ruột bà Nèang Béch (43 tuổi). Trong thời gian sinh sống chung nhà (ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên), Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng, cho rằng anh ta không lo làm ăn, tụ tập ăn chơi.

Bị cáo Chau Đươnl nhận mức án tử hình về tội "giết người" (Ảnh: Tiến Tầm).

Tối 25/1, bà Béch tiếp tục la rầy Đươnl. Tức giận, đêm đó Đươnl từ trên nhà xuống chòi nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo đâm 3 nhát vào bụng mẹ.

Bị đâm, bà Béch chui xuống gầm giường trốn. Một lúc sau, bà chạy ra ngoài tri hô, kêu cứu thì bị vấp ngã. Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà, rồi nhặt khúc gỗ gần đó đánh vào người mẹ.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Tiến Tầm).

Thấy mẹ chết, Đươnl bỏ đi. Người dân phát hiện sự việc đã trình báo công an, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đươnl.