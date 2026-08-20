Tử hình "bà trùm" đường dây mua bán hơn 16kg ma túy

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Văn Sỹ Đức (SN 1973), Phạm Đức Hiệp (SN 1965), cùng ở xã Quỳnh Lưu; Lữ Thị Hoa (SN 1968, ở xã Hữu Kiệm); Nguyễn Cảnh Anh (SN 1978, ở phường Vinh Hưng); Lữ Văn Khánh (SN 1996, ở xã Quế Phong), Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 0h ngày 28/12/2024, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Châu (cũ), tỉnh Nghệ An bắt quả tang Lữ Văn Khánh khi người đàn ông này đang mang 120 gói hồng phiến đi giao cho Văn Sỹ Đức.

Bị cáo Lữ Thị Hoa trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (Ảnh: V. Khang).

Một ngày sau, Đức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Từ lời khai của Đức và Khánh, công an bắt giữ Hoa.

Theo kết quả điều tra, Hoa mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 120 gói hồng phiến theo đặt hàng của Đức. Người phụ nữ này thuê Khánh đi lấy hàng và trực tiếp giao cho Đức.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Nghệ An làm rõ ngoài vụ việc trên, Đức và Hoa còn thực hiện 6 lần mua bán ma túy khác. Trong 6 lần mua bán này, Lữ Văn Khánh là người trực tiếp đi lấy ma túy nhưng trực tiếp giao hàng cho Đức 4 lần, 2 lần giao hàng còn lại do Nguyễn Cảnh Anh (người chung sống như vợ chồng với Hoa) thực hiện.

Số ma túy mua được, một phần Đức giao cho Phạm Đức Hiệp (cậu ruột) cất giấu, bán cho các đối tượng trên địa bàn và vùng phụ cận. Số còn lại anh ta tự giao dịch với khách.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: V. Khang).

Cơ quan điều tra xác định Lữ Thị Hoa, Văn Sỹ Đức, Lữ Văn Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 16kg ma túy. Nguyễn Cảnh Anh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 4,6kg ma túy. Phạm Đức Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự hơn 744g ma túy.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lữ Thị Hoa, Văn Sỹ Đức tử hình. Hai bị cáo Lữ Văn Khánh, Nguyễn Cảnh Anh bị tuyên phạt tù chung thân. Bị cáo Phạm Đức Hiệp lĩnh án 20 năm tù.