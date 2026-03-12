Từ chống xét nghiệm ma túy đến án tử cho kẻ sát hại CSCĐ ở TPHCM

Dương Hữu Trí từ chối chấp hành việc xét nghiệm ma túy theo quy định, rồi nhanh chóng biến sự chống đối hành chính thành hành vi bạo lực nguy hiểm. Khi lực lượng công an đến làm nhiệm vụ, bị cáo dùng dao truy sát, xô ngã và phóng hỏa đốt xe máy, đập phá tài sản, hắt nước sôi gây thương tích cho cán bộ đang thi hành công vụ.

Dù bị bao vây, ông ta vẫn cố thủ, tiếp tục chống trả đến cùng, đâm nhiều nhát dao khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong và một người khác bị thương.

Trượt dài

Theo hồ sơ vụ án, Dương Hữu Trí (39 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu cũ) có nhân thân phức tạp, nhiều lần vi phạm pháp luật và từng bị áp dụng nhiều biện pháp xử lý khác nhau nhưng không thay đổi.

Ngày 1/4/2008, ông ta bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích.

Đến ngày 11/5/2011, Trí tiếp tục bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong thời hạn 24 tháng do nhiều lần đập phá tài sản trong gia đình, đe dọa tính mạng người khác và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19/3/2013, bị cáo bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; nhiều năm sau, ngày 2/6/2022, lại tiếp tục bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc lần nữa.

Chấp hành xong vào ngày 19/6/2023, Trí thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trong thời gian hai năm, từ 19/6/2023 đến 19/6/2025, phải thực hiện việc xét nghiệm ma túy định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Ngày 17/2/2025, cảnh sát khu vực Lê Anh Tuấn đến nhà mời Trí đi xét nghiệm nhưng anh ta không chấp hành, có thái độ chống đối. Ông Tuấn về báo cáo sự việc với lãnh đạo công an phường.

Hơn 7h ngày 3/3, tổ công tác gồm ông Tuấn và ba đồng đội quay lại mời Trí xét nghiệm. Người này tiếp tục không chấp hành, chửi bới, lấy hai con dao đuổi đánh. Ông ta đâm dao vào lưng một cảnh sát nhưng người này tránh được, chỉ bị rách áo. Anh ta còn xô ngã hai xe máy của tổ công tác, mở nắp để xăng chảy ra ngoài. Gã châm lửa đốt xe và phá hỏng một điện thoại của cảnh sát, rồi vào nhà cố thủ.

Chiếc xe máy bị cháy (Ảnh: Công an Vũng Tàu).

Sau khi đưa bố mẹ bị cáo ra ngoài, ông Tuấn khóa cửa thì bị Trí hắt nước sôi vào người, gây bỏng vùng cổ, tai và mạn sườn phải, diện tích 2%.

Nhận thấy Trí chống đối quyết liệt, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ huy động nhiều lực lượng đến hiện trường cùng chính quyền địa phương vận động nhưng không hiệu quả. Tiếp đó, người đàn ông này mở khóa bình gas 12 kg, đe dọa nổ tung, đốt nhà nếu ai xông vào.

Tổ Cảnh sát Cơ động 10 người, trong đó có hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (25 tuổi) và Lê Văn Trung (24 tuổi), mang khiên, xếp đội hình tiếp cận từ cửa chính. Thấy Trí cầm hai dao xông đến, cảnh sát xịt bột chữa cháy che tầm nhìn nhưng anh ta vẫn lao vào, đâm nhiều nhát trúng khiên và một nhát trúng ngực anh Nhật, rồi chạy lên tầng hai.

Anh Trung đuổi theo thì bị Trí đâm trúng mu bàn tay, thương tích 1%. Chưa dừng lại, người này cố thủ trong phòng ngủ đến 13h cùng ngày thì bị khống chế. Anh Nhật được đưa đi cấp cứu nhưng hy sinh do vết thương ở phổi gây sốc mất máu.

Đền tội

Tháng 8 năm ngoái, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Dương Hữu Trí về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và Chống người thi hành công vụ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố, bày tỏ sự ăn năn. Trí khai rằng do sợ bị bắt, đi tù nên khủng hoảng dẫn tới việc chống đối, không chấp hành quy định test ma tuý.

Dương Hữu Trí bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình (Ảnh: Công an Vũng Tàu).

Có mặt tại tòa, bà Phạm Thị Ánh H. (mẹ chiến sĩ Nhật) không yêu cầu bồi thường, xin nhận lại chiếc áo là kỷ vật của con trai và đề nghị tòa xét xử nghiêm minh.

Hai cán bộ Công an cũng không yêu cầu bồi thường xe máy, điện thoại bị Trí làm hư hỏng. Riêng chiến sĩ Lê Văn Trung yêu cầu bồi thường 20 triệu đồng tổn thất tinh thần và chi phí điều trị vết thương.

Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã ly thân với vợ, có con nhỏ; phạm tội trong trạng thái nóng giận, bộc phát.

Luật sư cũng trình bày việc sau biến cố, mẹ bị cáo đột tử do đau buồn, cha già yếu, bệnh tật, hiện sống một mình, mong HĐXX xem xét mức án khoan hồng để bị cáo có cơ hội cải tạo, làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng người thi hành công vụ, xâm phạm sức khỏe, tài sản của Nhà nước và công dân. Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, hiểu rõ việc sử dụng dao tấn công có thể tước đoạt tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện với tính chất côn đồ, hung hãn, bất chấp hậu quả.

Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Dương Hữu Trí mức án tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản và 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Phiên tòa khép lại bằng bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật, như một lời khẳng định về sự thượng tôn pháp luật và cũng là lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả cho hành vi bạo lực, sự coi thường kỷ cương và những lựa chọn sai lầm nối tiếp nhau trong cuộc đời một con người.