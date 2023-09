Tự bán dây chuyền vàng rồi trình báo công an bị cướp

Ngày 29/9, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ xử lý chị H.T.M.L. (ngụ Kiên Giang) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Chị L. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát).

Trước đó, ngày 27/9, chị L. trình báo Công an xã An Tây bị 2 đối tượng cướp giật sợi dây chuyền vàng. Nhận tin báo, công an khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Nhận thấy bất thường giữa lời khai và hiện trường, Công an xã An Tây đã đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận hành vi trình báo bị cướp là tin giả. Do không có tiền tiêu nên chị đã bán sợi dây chuyền vàng được 7,3 triệu đồng.

Sợ chồng phát hiện nên đã trình báo công an bị 2 đối tượng cướp giật.