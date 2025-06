Vị giám đốc đứng sau vụ đổ hàng nghìn thực phẩm chức năng ở TPHCM

Ngày 10/6, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã làm rõ thông tin vụ hàng nghìn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại khu đất trống ven đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh.

Tiền công 7 triệu đồng

Theo cảnh sát, ngày 6/6, sau khi tiếp nhận thông tin về việc hàng tấn thuốc, thực phẩm chức năng giả được xe ba gác đổ ở bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Công an xã Phong Phú và Phòng Cảnh sát hình sự ghi nhận 5 vị trí các đối tượng đổ thực phẩm chức năng với số lượng hơn 3.400 hộp với 90 loại khác nhau.

L. chỉ vị trí anh ta đốt thực phẩm chức năng (Ảnh: Thuận Thiên).

Tiến hành truy vết các đối tượng có liên quan, tổ công tác bước đầu xác định, người thực hiện đổ bỏ thực phẩm chức năng tại các địa điểm trên là N.M.L. (SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh).

L. khai khoảng 11h ngày 28/5, anh được người bạn tên P. quen biết ngoài xã hội giới thiệu dọn kho, bãi của người quen và L. đồng ý.

Sau đó, L. được một người tự xưng là N.P.S. gọi đến, nhờ L. chở một số hàng dọn kho đi đổ bỏ hoặc mang đốt. Ngày 28/5 đến ngày 3/6, L. nhận hàng tại địa chỉ nhà mình, do xe tải chở đến, gồm 80 thùng carton chứa vỏ hộp, 167 thùng chứa thực phẩm chức năng các loại.

Tiếp đó, L. mang số thực phẩm chức năng này đi đốt tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên, do trời mưa, số hàng hóa cháy không hết nên bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi đốt xong, L. được N.P.S. chuyển khoản 7 triệu đồng.

Số thực phẩm chức năng chưa kịp tiêu hủy được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng xác định tài xế chở hàng đến giao cho N.M.L. tên là T.V.C. (SN 1990, quê tỉnh Quảng Ngãi). Nam tài xế thừa nhận chở cho N.P.S. 5 chuyến hàng từ địa chỉ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, đến giao cho L. tại nhà không số ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Tài xế C. khai được ông S. chuyển 7,2 triệu đồng qua tài khoản. Ngoài ra, C. khai không biết hàng hóa trên là loại gì, do đã đóng thùng và dán kín.

Nguồn gốc thực phẩm chức năng

Phòng PC03 tiếp tục truy xét, mời làm việc với N.P.S. (SN 1989, ngụ quận 12). S. thừa nhận đã thuê C. chở hàng đến cho L. để mang đi tiêu hủy số thực phẩm chức năng trên.

S. cho biết anh hiện là chủ sở hữu và người đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH S.K.X.N.C. có trụ sở ở quận 12. Người này đã sử dụng pháp nhân của công ty trên để nhập hàng là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế về để bán qua các trang thương mại điện tử gồm: Shopee, Lazada, TikTok Shop…

Cảnh sát kiểm tra kho hàng của công ty ông S. ở quận 12 (Ảnh: Thuận Thiên).

Về nguồn gốc các loại thực phẩm chức năng mà S. thuê người vứt bỏ, người này khai mua của một người tên là Đ.V.A. (SN 1981), đại diện pháp luật Công ty cổ phần liên doanh V.P., có chi nhánh tại quận 12, TPHCM.

S. trao đổi với V.A. về nhu cầu bán thực phẩm chức năng và được cung cấp khoảng 100 mặt hàng. Sau đó, S. ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp và mua hàng của 2 công ty.

Vị giám đốc khai nhận mua hàng từ giữa năm 2023 đến nay, với số lượng khoảng 150 loại sản phẩm, giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 4, S. xem tin tức, phát hiện 2 công ty do S. mua hàng bị Bộ Công an xử lý với hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả. Do lo sợ, người này đã thu hồi sản phẩm mang đi tiêu hủy.

"Anh ta cho rằng lúc đầu không biết các sản phẩm trên là giả, tuy nhiên, sau này khi xem tin tức biết được các sản phẩm này là giả nên S. đã nhờ người mang đi tiêu hủy để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trị giá lô hàng tiêu hủy khoảng 500 triệu đồng", một cán bộ điều tra chia sẻ.

Số thực phẩm chức năng đang được Phòng PC03 thu giữ (Ảnh: Lê Trai).

Ngoài ra, S. khai nhận tại trụ sở công ty còn một số lượng hàng hóa chưa kịp mang đi tiêu hủy gồm 14 loại thực phẩm chức năng do những người mua và đơn vị bán trả về. Tất cả các hàng hóa trên S. đã giao nộp cho cơ quan công an, tổng cộng 5 thùng carton.

Cụ thể, cảnh sát thu giữ tại công ty ở quận 12 gồm: 238 hộp thực phẩm chức năng, chứa 47 loại mang nhãn hiệu Kim Tiền Thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural’s Health Mediphar, Pedia Baby,…

Phòng PC03 tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.