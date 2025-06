Người phụ nữ bị chồng cũ túm tóc, đấm liên tiếp vào mặt ở Bình Dương

Ngày 8/6, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), đang lấy lời khai, xử lý một người đàn ông tấn công vợ cũ gây thương tích.

Camera quay lại diễn biến vụ việc (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Gần 11h ngày 7/6, Đặng Văn Hùng (29 tuổi, quê Nghệ An) đi xe máy đến quán cà phê trên đường 22 Tháng 12, phường An Phú (TP Thuận An), để tìm gặp vợ cũ là chị V.T.M.L. (26 tuổi, quê Nghệ An, làm nhân viên ở quán cà phê).

Tại đây, sau một lúc nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Hùng đã dùng tay đấm vào mặt chị L. khiến người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, một người đàn ông đã tới can ngăn nhưng Hùng vẫn cố xông đến, túm tóc chị L. rồi dùng tay đấm liên tiếp vào mặt vợ cũ. Thời điểm này trên tay Hùng có cầm chiếc chìa khóa xe nên đã đâm vào mặt chị L. gây thương tích.

Được người dân can ngăn, Hùng lên xe máy rời đi. Chị L. được đưa vào bệnh viện sơ cứu, băng bó vết thương ở mặt và tới Công an phường An Phú trình báo.

Chị L. bị thương ở mặt (Ảnh: CTV).

Ngay trong chiều 7/6, Công an phường An Phú phát hiện Hùng đang ở trong một quán cà phê trên địa bàn phường này nên đã mời về làm việc, lấy lời khai.