Xét xử 100 bị cáo trong vụ làm giả hàng trăm nghìn phiếu kiểm nghiệm

Sáng nay, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 100 bị cáo liên quan đến vụ án làm giả hàng trăm nghìn phiếu kết quả thử nghiệm, giúp nhiều sản phẩm, trong đó có kẹo Kera và sữa Hiup, được hợp thức hóa hồ sơ để lưu hành trái quy định trên thị trường.

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Vụ án được xác định xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.

Trong số các bị cáo, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị truy tố về hai tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt bên ngoài trụ sở TAND TPHCM để theo dõi phiên tòa. Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, kiểm soát chặt chẽ khu vực xét xử.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa và dự kiến kéo dài đến ngày 2/2.

Hội đồng xét xử đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Khoảng 140 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; đồng thời kiểm nghiệm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Z Holding.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek đã thỏa thuận với hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian để lập phiếu kết quả thử nghiệm giả. Thủ đoạn được sử dụng gồm không nhận mẫu, nhận mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa các chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng.

Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2023, sau khi tách khỏi Công ty TSL, Hồ Thị Thanh Phương thành lập Công ty Avatek và tiếp tục thực hiện hành vi tương tự. Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Công ty Avatek đã phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, với tổng số gần 4 tỷ đồng nhằm nhờ tác động đến các cơ quan có thẩm quyền.

Phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trại giam T30.