Truy tìm xe tải liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong ở TPHCM

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm một xe tải liên quan trong vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 51.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo cơ quan công an, khoảng 0h17 ngày 3/5, trên quốc lộ 51 đoạn qua khu phố Phước Sơn (phường Tân Phước), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định một xe tải có liên quan đến vụ tai nạn, tuy nhiên tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị tài xế điều khiển phương tiện trên đến cơ quan công an trình diện.

Cơ quan công an cũng đề nghị cá nhân, tổ chức chứng kiến vụ việc, có dữ liệu điện tử hoặc thông tin liên quan đến phương tiện nêu trên cung cấp cho cơ quan điều tra.

Khi người dân có thông tin, liên hệ điều tra viên Hoàng Đức Mạnh qua số điện thoại 0909.289.113.