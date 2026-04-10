Hai ô tô bị lật sau va chạm giữa ngã tư ở TPHCM

Ngày 10/4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai ô tô khiến một xe bị lật ngửa và chiếc còn lại lật ngang.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 10/4 tại ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, TPHCM.

Ô tô bán tải lật ngửa, xe tải lật ngang sau tai nạn (Ảnh: T.N.).

Thời điểm trên, xe bán tải lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng về trung tâm thành phố mới (tỉnh Bình Dương cũ). Khi xe đến giao lộ trên đã xảy ra va chạm với ô tô tải loại nhỏ khiến xe bán tải bị lật ngửa, xe tải lật ngang.

Vụ tai nạn khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, nằm giữa ngã tư. Nhiều đồ dùng trên 2 xe văng xuống đường. Riêng 2 tài xế may mắn không bị thương sau tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai 2 tài xế, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.