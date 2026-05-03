Xác minh vụ đậu ô tô giữa đèo để bán cà phê ở TPHCM

Ngày 3/5, Đội CSGT số 2 (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an xã Phước Hải và Long Hải xác minh vụ đậu ô tô ở Đèo Nước Ngọt để bán cà phê.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền các hình ảnh, clip ghi lại cảnh một nhóm người lái ô tô đến đậu ở khu vực Đèo Nước Ngọt (đường ven biển ĐT 994) rồi bày bán cà phê, matcha, cacao.

Các bài đăng nhận được sự phản ứng của người dân vì họ cho rằng đây là khu vực nguy hiểm, việc đậu ô tô như vậy có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó, cô gái "chủ tiệm" đã đăng bài xin lỗi và hứa không tái diễn tình trạng này. Ngay khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Công an xã Phước Hải đề nghị người dân và du khách không dừng, đỗ xe trên lề đường hoặc dưới lòng đường tại khu vực Đèo Nước Ngọt. Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Theo Công an xã Phước Hải, thời gian gần đây, tại khu vực Đèo Nước Ngọt xuất hiện tình trạng nhiều người dân và du khách dừng, đỗ xe trên lề đường và dưới lòng đường để chụp ảnh, check-in và có các hoạt động cá nhân khác.

Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, tầm nhìn hạn chế. Đồng thời, việc dừng đỗ xe không đúng quy định còn gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và người tham gia giao thông khác.

Công an xã Phước Hải cho biết trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

