Thanh niên bị đánh bằng nón bảo hiểm, ngã trước đầu ô tô ở TPHCM

Chiều 3/5, Công an phường Tam Thắng (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang xác minh vụ một thanh niên bị tấn công khi đang chạy xe máy trên đường.

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc (Ảnh: Cắt từ camera).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy, một nam thanh niên đang điều khiển xe máy biển số 72C1-839.xx lưu thông trên đường (người này không đội nón bảo hiểm). Bất ngờ, xe máy biển số 72AC-184.64 từ sau vượt lên và áp sát, người ngồi sau cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân.

Bị tấn công, nam thanh niên ngã xuống đường, còn hai đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, phía sau nạn nhân có một xe máy và một ô tô đang lưu thông, rất may các phương tiện tránh kịp thời nên không tông vào người này. Nạn nhân sau đó tự đứng dậy rồi rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh của Dân trí, vụ việc xảy ra lúc 15h34 ngày 1/5, trên đường Lê Lợi, phường Tam Thắng. Công an đang xác minh vụ việc.