Truy tìm lâm tặc chặt phá rừng gỗ nghiến ở Lai Châu

Ngày 30/12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vừa phát hiện một vụ chặt phá, hủy hoại rừng tại khoảnh 13, tiểu khu 103 thuộc bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ.

Cảnh sát lập biên bản hiện trường vụ phá rừng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tang vật tại hiện trường là một khúc gỗ nghiến đã bị xẻ lấy đi một phần, khối lượng gỗ nghiến còn lại tại hiện trường là 0,5m3; 3 cây gỗ thông thường bị chặt hạ còn lại tại hiện trường là 0,293m3.

Khúc gỗ nghiến bị các đối tượng lâm tặc chặt phá (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ để phục vụ điều tra, truy xét. Lực lượng chức năng đồng thời củng cố các tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng chặt phá rừng trái phép.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân mạnh dạn lên án, tố giác những hành vi hủy hoại rừng, hoặc có thể gửi tin tố giác tới Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu (SĐT: 091 5528222, hoặc Trưởng Công an huyện Sìn Hồ SĐT: 097 8717111).