Truy tìm cặp vợ chồng trong vụ án khai thác tài nguyên tại Yên Bái

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái.

Trần Thị Thanh Bình và Nguyễn Hoàng Hà (Ảnh: CAND).

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an xác định Nguyễn Hoàng Hà (48 tuổi) và vợ là Trần Thị Thanh Bình (45 tuổi, cùng ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra không xác định được 2 cá nhân trên đang ở đâu và cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu biết thông tin hoặc phát hiện 2 cá nhân nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; số điện thoại: 069.234.2431, 099.585.8113.