Truy bắt nhanh đối tượng nổ súng giết người cướp tài sản

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Thuận (32 tuổi), Võ Minh Thành (23 tuổi) cùng ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM và Phan Thành Thuận (22 tuổi), ngụ phường Tô Châu, TP Hà Tiên (Kiên Giang) về tội "Giết người cướp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 19/6, tại tổ 2, khu phố 3, phường Tô Châu, TP Hà Tiên xảy một vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên, sau đó một đối tượng rút súng bắn nhiều phát vào đối phương. Hậu quả làm một người tử vong, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án đối tượng đã cướp một chiếc xe máy rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Trần Thanh Thuận tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Tiên và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra, lực lượng tham gia phá án đã nhanh chóng xác định được kẻ gây án là Trần Thanh Thuận, Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận.

Qua công tác xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng tham gia phá án Công an Kiên Giang đã xác định đối tượng Trần Thanh Thuận, Võ Minh Thành đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối tượng Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận - từ trái qua (Ảnh: CTV).

Ngay lập tức, Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang phân Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Long An tổ chức rà soát, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Thuận và Thành tại một nhà trọ ở ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vào tối ngày 20/6.

Khi bắt giữ 2 đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn và 2 viên đạn.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, khi đối tượng Thuận và Thành phát hiện công an bao vây, Thành bỏ chạy ra ngoài nhưng bị lực lượng trinh sát khống chế tại chỗ; Còn Trần Thanh Thuận cầm súng cố thủ trong phòng trọ, quyết liệt chống cự với lực lượng công an.

Khẩu súng do Trần Thanh Thuận dùng để gây án (Ảnh: CTV).

Qua một thời gian động viên, tác động vào tâm lý của Trần Thanh Thuận. Đến khoảng 0h cùng ngày, Thuận đồng ý buông súng đầu hàng.

Trước đó vào sáng ngày 19/6, lực lượng tham gia phá án cũng đã bắt giữ đối tượng Phan Thành Thuận khi đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 0h30 ngày 19/6, cả 3 chạy xe máy ngang Trung tâm y tế TP Hà Tiên bị nhóm Dương Ngọc Trác (26 tuổi), Đỗ Đặng Bằng (19 tuổi) và Ngô Nhựt Trường chửi thề, khiêu khích.

Hiện trường liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (Ảnh: CTV).

Lúc này Trần Thanh Thuận cùng với Thành và Phan Thành Thuận quay lại, Thành xuống xe cầm nón bảo hiểm đánh Trác, còn Trần Thanh Thuận rút súng bắn chỉ thiên một phát, sau đó lên xe chạy đi về hướng cầu Tô Châu.

Một lúc sau, Phan Thành Thuận chạy xe về nhà thì bị Trác, Bằng và Trường chạy xe đuổi theo. Khi đến trước Bến xe Hà Tiên, Phan Thành Thuận bị 3 thanh niên trên chặng xe, cự cãi với nhau, sợ bị đánh nên Phan Thành Thuận gọi điện cho Trần Thanh Thuận đến giải vây.

Khi vừa đến nơi, Trần Thanh Thuận rút súng bắn một phát, đạn trúng vào người của Trường làm trường gục xuống đất. Trần Thanh Thuận tiếp tục bắn phát súng thứ 2, đạn trúng vào người của Bằng làm bằng ngã xuống đường. Sau đó, Trần Thanh Thuận cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Bằng và Trường được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Bằng đã tử vong, còn Trường bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.