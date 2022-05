Nguyên nhân nhóm buôn ma túy nổ súng giết người ở Yên Bái trốn vào Đồng Nai

Đối tượng Hoàng Ngọc Mẫn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu liên quan tới vụ Công an vây bắt nhóm buôn ma túy, giết người ở Yên Bái trốn vào Đồng Nai.

Theo đó, vào tối 14/4, Trần Triệu Tuấn (SN 1991, trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái) gọi điện cho Bùi Văn Đức (SN 1985, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái) để mua bóng cười. Tuy nhiên, do Tuấn nhiều lần mua bóng cười của Đức chưa trả tiền nên Đức không đồng ý bán. Vì vậy, giữa Tuấn và Đức nảy sinh mâu thuẫn.

Lúc này, Đức đang ngồi uống cà phê tại quán cafe K5, thuộc phường Đồng Tâm, TP Yên Bái cùng Đinh Mạnh Linh (SN 1988, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái; Đặng Văn Đồng (SN 1988, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998); Hoàng Ngọc Mẫn, (SN 1986); Nguyễn Văn Trọng (SN 1999) cùng trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thì nhận được điện thoại của Tuấn thách thức, chửi bới nên Đức đã rủ nhóm của mình tìm Tuấn để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi nhóm của Đức đến khu vực tổ 8, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái thì gặp Tuấn đang di chuyển trên đường nên đã chặn đầu xe của Tuấn. Hai bên đã dùng hung khí lao vào nhau hỗn chiến.

Trong lúc Tuấn cầm dao lao về phía Đức thì Mẫn đã dùng súng bắn nhiều phát khiến Tuấn bị trọng thương. Nghe thấy tiếng súng nổ, người dân ở xung quanh đã hô hoán, nhóm của Đức đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Tuấn được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời.

Đến ngày 28/4, đối tượng Đinh Mạnh Linh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tiếp đó, ngày 3/5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng súng quân dụng gây trọng án tại tỉnh Yên Bái, sau đó lẩn trốn vào địa bàn Đồng Nai.

3 đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986), Nguyễn Văn Trọng (SN 1999), cùng quê quán tỉnh Thái Nguyên; và Phạm Văn Đồng (SN 1988, quê quán tỉnh Nghệ An).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 3/5, các trinh sát bắt giữ Mẫn tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Thời điểm bắt giữ, Mẫn có ý định rút súng chống trả nhưng bị các trinh sát kịp thời vô hiệu hóa, khống chế.

Công an thu giữ tang vật (Ảnh: H.T.).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người Mẫn một khẩu súng có 8 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng và 40 viên đạn trong túi xách.

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác mật phục bắt giữ Trọng và Đồng tại một căn nhà trên đường N3, khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm này, công an thu giữ thêm một khẩu súng có 8 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng và 13 viên đạn cùng một bịch nilon chứa chất màu trắng nghi ma túy.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.