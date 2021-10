Trương Châu Hữu Danh đọc tên xin lỗi từng người, xin giảm nhẹ hình phạt

Dân trí Ngày 27/10, tại phiên xét xử Trương Châu Hữu Danh và thành viên nhóm "Báo sạch", đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt Trương Châu Hữu Danh mức án 4-5 năm tù.

Đại diện VKS cũng đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Phước Trung Bảo 3-4 năm tù; Đoàn Kiên Giang từ 3-4 năm tù; Lê Thế Thắng từ 2-3 năm tù; Nguyễn Thanh Nhã 2-3 năm tù. Đồng thời đề nghị phạt bổ sung cấm các bị cáo hành nghề báo chí thời hạn từ 4-5 năm.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mức án này được đại diện VKS đề xuất theo Khoản 2, Điều 331 Bộ luật hình sự.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo đã được nêu rõ trong bản cáo trạng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

"Các bị cáo đã lợi dụng mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm, xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương; xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ, qua đó xâm phạm đến nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức…", đại diện VKS nêu quan điểm.

Đối với tình tiết tăng nặng, trước khi đăng tải các bài viết các bị cáo đã cùng trao đổi, thảo luận, góp ý, thể hiện sự đồng lòng... Các bị cáo cũng chịu trách nhiệm đối với hành vi phạm tội nhiều lần.

Các bị cáo cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ do trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã khai, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhất là bị cáo Trương Châu Hữu Danh. Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh tự biện hộ tại tòa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Viện Kiểm sát khẳng định truy tố các bị cáo tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, không oan sai.

Sau khi đại diện VKS đọc bản luận tội và đề xuất khung hình phạt, trong phần tự bào chữa, bị cáo Danh cho rằng nếu bản thân bị truy tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự là quá nặng và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ.

Cuối phần tự bào chữa, bị cáo Danh đã đọc tên, xin lỗi từng người mà bị cáo cho là đã bị mình làm ảnh hưởng. "Sau khi ra tù bị cáo sẽ đến xin lỗi trực tiếp những người này. Bị cáo xin lỗi TAND huyện Thới Lai là cơ quan đang xét xử bị cáo, bị cáo xin lỗi Công an huyện Thới Lai là cơ quan đang tạm giam bị cáo", Trương Châu Hữu Danh nói.

Nguyễn Cường