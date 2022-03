"Trùm" trường gà vùng biên giới cùng 42 "con bạc" bị tuyên án

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, ngày 25/3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà) 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và 2 năm tù về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thuận là 7 năm tù.

Riêng đối với 42 bị cáo còn lại với mức án từ một năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc. Đồng thời, buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên 417 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cáo trạng, khoảng 10h25, ngày 2/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú và Công an xã Đa Phước - huyện An Phú tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thuận cùng Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Thanh, Phan Đức Minh, Nguyễn Văn Tài, Quách Văn Thản, Phạm Minh Liến, Lê Đại Lực, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Minh Hùng, Đổ Văn Chạy, Đinh Tuấn, Nguyễn Minh Thiện, Phạm Văn Sang, Lâm Nhớ, Đỗ Trọng Hiền, Lê Thanh Bình, Nguyễn Văn Quới và Nguyễn Trọng Anh đang tổ chức cho 79 người đánh bạc; tại hiện trường có nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ.

Trường gà do Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà) tổ chức cho hàng trăm con bạc sát phạt bị Công an An Giang triệt xóa vào 2/8/2020 (Ảnh: Tiến Tầm).

Nhóm người này tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền và lắc tài xỉu tại khu đất trống của bà Nguyễn Thị Hen ở tổ 35, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú nên lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 con gà đang mang cựa bằng kim loại, 6 hột xí ngầu, một chén sành, một cây cân, 165 cặp cựa gà bằng kim loại, 106 cuộn băng keo vải, hơn 15 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, hơn 613 triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng và xung quanh khu vực sòng bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Ngọc Thuận bị bắt quả tang tội tổ chức cho người khác đánh bạc (Ảnh: Tiến Tầm).

Tang vật liên quan đến ổ bạc do Nguyễn Ngọc Thuận và đàn em đứng ra tổ chức (Ảnh: Tiến Tầm).

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận (tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú), thu giữ 321 triệu đồng, 2 xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, từ giữa tháng 6/2020 đến ngày 2/8/2020, Nguyễn Ngọc Thuận cùng các đồng phạm đã tổ chức 2 chiếu bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu được thua bằng tiền, nhằm thu tiền xâu và bị công an bắt quả tang.

Ngoài ra, Thuận còn hùn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà với tổng số tiền ăn thua lên cả trăm triệu đồng.