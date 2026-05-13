"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh và bạn gái 21 tuổi cùng hầu tòa

Sáng 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh - "Trùm" ma túy - cùng 18 đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng, khiến một chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Khoảng 7h40, xe công an đã chở các bị cáo đến trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử.

Đến 7h42 cùng ngày, các bị cáo được cho xuống xe, tập trung tại sân phía hông trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh.

Theo quan sát, bị cáo Bùi Đình Khánh (hàng đầu) và nhiều bị cáo khác có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định khi tới hầu tòa.

Khoảng 8h15, Hội đồng xét xử vào phòng xử án.

Thư ký phiên tòa cho biết tại phiên tòa hôm nay có 18/19 bị cáo có mặt, một bị cáo xin xét xử vắng mặt.

Bị cáo Bùi Đình Khánh đứng trước bục khai báo. Khánh là tội phạm ma túy manh động, đặc biệt nguy hiểm; quá trình bị vây bắt đối tượng đã chống trả quyết liệt, nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh.

Nữ bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi, bạn gái bị cáo Bùi Đình Khánh) bị xét xử tội Che giấu tội phạm.

Các luật sư tham gia phiên tòa.