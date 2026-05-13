"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh và bạn gái 21 tuổi cùng hầu tòa
(Dân trí) - "Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm đã bị dẫn giải đến TAND tỉnh Quảng Ninh để đưa ra xét xử về các tội liên quan đến ma túy, giết người, sử dụng vũ khí quân dụng...
Sáng 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh - "Trùm" ma túy - cùng 18 đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng, khiến một chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.
Khoảng 7h40, xe công an đã chở các bị cáo đến trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử.
Đến 7h42 cùng ngày, các bị cáo được cho xuống xe, tập trung tại sân phía hông trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh.
Theo quan sát, bị cáo Bùi Đình Khánh (hàng đầu) và nhiều bị cáo khác có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định khi tới hầu tòa.
Khoảng 8h15, Hội đồng xét xử vào phòng xử án.
Thư ký phiên tòa cho biết tại phiên tòa hôm nay có 18/19 bị cáo có mặt, một bị cáo xin xét xử vắng mặt.
Bị cáo Bùi Đình Khánh đứng trước bục khai báo. Khánh là tội phạm ma túy manh động, đặc biệt nguy hiểm; quá trình bị vây bắt đối tượng đã chống trả quyết liệt, nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh.
Nữ bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi, bạn gái bị cáo Bùi Đình Khánh) bị xét xử tội Che giấu tội phạm.
Các luật sư tham gia phiên tòa.
Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.
Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra cáo buộc Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.
Theo cáo buộc, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bị xác định bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.
Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.
Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, trong đó có hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.