Trộm xe lu ở Nghệ An rồi mang ra Hà Nội bán

Ngày 7/7, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 4/7, Công an xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương tiếp nhận đơn trình báo mất trộm tài sản của một công ty trên địa bàn TP Vinh. Cụ thể, tháng 2/2022, công ty có để chiếc xe lu trị giá khoảng 150 triệu đồng tại khu vực xã Thanh Liên. Sáng 4/7 vừa qua, công ty kiểm tra thì phát hiện chiếc xe đã bị mất trộm.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Liên phối hợp và Công an xã Thanh Thịnh, Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Thanh Chương) tiến hành xác minh.

Ngày 5/7, Công an huyện Thanh Chương bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 2002, trú tại xã Thanh Thịnh) và Đ.V.Đ. (SN 2004, trú tại xã Thanh Lĩnh) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Nghệ An).

Các đối tượng khai nhận lấy trộm chiếc xe lu hồi tháng 5, sau đó mang đi tiêu thụ tại Hà Nội với số tiền 150 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đã thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.