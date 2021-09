Trộm cáp chống sét đem bán đồng nát lấy tiền mua ma túy

Dân trí Ba thanh niên ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm dây cáp chống sét tại 31 trạm viễn thông ở 4 huyện để... bán đồng nát.

Ngày 30/9, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại hàng loạt trạm phát sóng viễn thông trên địa bàn huyện.

Thời gian vừa qua, Công an huyện này nhận được trình báo của hàng loạt nhà mạng về việc các trạm phát sóng BTS liên tục bị kẻ xấu cắt trộm dây cáp lõi đồng tiếp địa có tác dụng chống sét. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Anh Sơn đã lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ cáp tiếp địa trạm phát sóng viễn thông vừa bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ (Ảnh: Trà Tân).

Quá trình điều tra cho thấy, lợi dụng việc các trạm BTS xây dựng ở các khu vực đồi cao, tách biệt với khu dân cư, vắng người trông coi, kẻ gian đã đột nhập, trèo và cắt lấy trộm dây cáp lõi đồng tiếp địa có tác dụng chống sét.

Sau thời gian thu thập, củng cố chứng cứ, rạng sáng ngày 28/9, Công an huyện Anh Sơn đã phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Văn Dụng (SN 1992, trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) khi đang vận chuyển dây cáp lõi đồng tiếp địa đi tiêu thụ.

Công an huyện Anh Sơn phối hợp Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ Nguyễn Xuân Dương (SN 1989), Phạm Văn Dương (SN 1996), cùng trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương và Trần Văn Phúc (SN 2002, trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương).

Viễn thông Anh Sơn trao thưởng cho ban chuyên án phá vụ án trộm cáp tiếp địa (Ảnh: Trà Tân).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, Nguyễn Văn Dụng, Phạm Văn Dương, Trần Văn Phúc trực tiếp đi cắt trộm dây cáp tại 31 trạm phát sóng viễn thông tại các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Con Cuông, Đô Lương. Số dây cáp này có giá trị gần 160 triệu đồng được nhóm của Dụng bán với giá đồng nát cho Nguyễn Xuân Dương để mua ma túy sử dụng và chia nhau tiêu xài.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Lam