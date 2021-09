Công an TPHCM: Cảnh giác tình trạng trộm cắp trong đợt siết giãn cách

Dân trí Công an TPHCM cho biết, trong quãng thời gian siết chặt giãn cách xã hội, số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm, nhưng số vụ trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM chiều 4/9, ông Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết, thống kê từ 23/8 đến 14/9, toàn địa bàn xảy ra 19 vụ phạm pháp hình sự, giảm khoảng 85% so với trung bình cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, các vụ phạm pháp hình sự được ghi nhận gồm trộm, cướp giật, giết người, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức...

"Qua thống kê, số vụ trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ lớn trong quãng thời gian này. Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác", ông Lê Mạnh Hà khuyến cáo.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã ghi nhận một số phản ánh về việc lừa đảo bán hàng qua mạng, tổ chức cá cược, đánh bạc online và lừa đảo để chiếm thông tin ngân hàng, chiếm đoạt tài sản.

Đối với tiến độ điều tra các vụ án hình sự, Công an TPHCM vẫn tiếp tục đảm bảo theo đúng quy định. Dù còn những khó khăn, vướng mắc nhất định trong thời gian giãn cách xã hội, công an thành phố đã kiến nghị Bộ Công an cùng các cơ quan liên ngành phối hợp giải quyết.

Trong quãng thời gian trên, thành phố cũng có 6 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, 2 vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm 2 người tử vong và một người bị thương.

"Chúng tôi nhận định, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chưa có mức giảm tương xứng với việc giảm lưu lượng phương tiện trên đường. Người dân cần chú ý tránh chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, vượt đèn đỏ tại khu vực vắng người", đại diện Công an TPHCM kêu gọi.

Ngày 3/9, toàn thành phố. có 2.266 F0 được điều trị khỏi, xuất viện

Cũng tại buổi họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM, thông tin, trong ngày 3/9, toàn thành phố có 2.266 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện. Số lượng bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn xuất viện trong ngày trước đó là hơn 4.000 trường hợp.

Tính đến nay, thành phố có 122.775 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh.

Trong ngày 3/9, thành phố có 256 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong. Số bệnh nhân tử vong trên địa bàn trong 24 giờ qua đã tăng nhẹ so với một ngày trước đó, nhưng vẫn dưới ngưỡng 300 trường hợp.

Ngành y thành phố đang điều trị 42.864 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 3.106 bệnh nhân Covid-19 là trẻ em dưới 16 tuổi, 2.770 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân cần can thiệp ECMO.

TPHCM sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của chiến lược điều trị F0 tại nhà. Việc điều trị tại nhà được thực hiện bằng nguồn lực của 411 trạm y tế lưu động, 312 trạm y tế phường, xã, thị trấn.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TPHCM đã có tổng cộng 241.603 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được công bố. Tính từ 18h ngày 12/9 đến 18h ngày 3/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.499 bệnh nhân Covid-19 mới tại TPHCM.

Quang Huy