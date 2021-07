Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng, bắt giữ 6 đối tượng

Dân trí Ngày 7/7, Công an Quảng Nam thông tin, đơn vị này vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa Euro lên đến 50 tỷ đồng, có 4.350 chơi.

Nguồn tin cho biết, qua một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên triệt phá đường dây hoạt động phạm tội nói trên.

Đối tượng Huỳnh Trọng Lễ.

Qua đó, bắt giữ nhóm đối tượng do Huỳnh Trọng Lễ (SN 1974, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cầm đầu và 5 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Trọng Lễ sử dụng mạng internet chia tài khoản thành 38 tài khoản "con" để giao cho nhiều người đánh bạc với Lễ dưới hình thức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền trong các trận bóng ở giải vô địch Euro.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).

Căn cứ dữ liệu điện tử trích xuất thể hiện, từ ngày 17/6 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 4.350 lượt với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Qua đó Lễ thắng hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng sử dụng tài khoản để tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Các đối tượng này gồm Vũ Quốc Khương (SN 1983), Nguyễn Trần Mạnh Quốc (SN 1991), Nguyễn Ngọc Tuấn (Tuấn Mèo, SN 1967), Đoàn Ngọc Yên (SN 1982, cùng trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và Nguyễn Anh (Út, SN 1967, trú phường 10, quận Tân Bình, TPHCM).

Tang vật tạm giữ được là hơn 1.350 trang tài liệu được trích xuất từ dữ liệu tài khoản đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc; 247 triệu đồng; 7 điện thoại di động; 3 máy tính xách tay; một máy tính bảng; 3 router mạng internet; một thẻ đăng ký truyền hình K+; một giấy ghi tiền nợ của người chơi đánh bạc…

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp các lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan.

Công Bính