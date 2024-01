Triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 8 bánh heroin cùng 12.000 viên ma túy

Ngày 23/1, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Bun (SN 1966, trú xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bun cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 18h45 ngày 18/1, tại khu vực bản Món, xã Quài Tở, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 124B, bắt giữ đối tượng Lò Văn Bun. Vật chứng thu giữ là 8 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,8kg) và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo cảnh sát, quá trình vây bắt, đối tượng Bun đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt gọn.

Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.