Toàn cảnh một vụ trộm "vàng đen" gây ngán ngẩm, bức xúc

Mới đây trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip ngắn, ghi lại cảnh hai thanh niên ngang nhiên mở cổng nhà dân đang phơi hồ tiêu tại Đắk Lắk trên những tấm bạt lớn ở giữa sân. Lúc này, các đối tượng gom tiêu lại rồi nhanh chóng kéo cả những tấm bạt này lên xe máy chờ sẵn phía ngoài để tẩu thoát.

Hai đối tượng ngang nhiên vào nhà dân ăn trộm hồ tiêu (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Toàn bộ hành vi trộm cắp tiêu xảy ra vào khoảng 13h ngày 6/3 đều được camera an ninh của chủ nhà ghi lại.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt xem lẫn chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết người dân đều rất bức xúc, ngán ngẩm trước việc các thanh niên sức dài vai rộng nhưng lười lao động, đi trộm cắp ngay giữa ban ngày, trộm cả hồ tiêu của nông dân.

Clip ghi lại cảnh trộm cắp hồ tiêu giữa ban ngày của hai thanh niên (Clip: Bình Nguyễn).

Anh Nguyễn Công Hạnh (ngụ TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, để thu hoạch hồ tiêu, nông dân phải vất vả dựng thang trèo lên cao hái cả ngày, chưa kể đến việc tiêu mang về phải xay xát rồi đem phơi khoảng 2 ngày nắng to mới có thể đem đóng vào bao để bán. "Mồ hồi công sức của nông dân vất vả lao động cả năm, đến khi thu hoạch thì trộm cũng chẳng chịu tha", anh Hạnh phẫn nộ.

Một số nông dân cho biết, do quá trình thu hoạch hồ tiêu vất vả nên kẻ trộm ít hái trộm ở vườn mà chờ cho chủ nhà thu hái mang phơi hoặc đóng vào bao lớn rồi mới lẻn vào trộm.

Để thu hoạch hồ tiêu nông dân Tây Nguyên phải dựng thang lên cao để hái rất vất vả (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, do giá cả nông sản, đặc biệt là hồ tiêu tăng cao so với năm trước nên nạn trộm cắp có xu hướng gia tăng. Do đó, khuyến cáo người dân cần cảnh giác, quá trình thu hoạch và phơi hồ tiêu cần trông coi, khóa cửa cẩn thận.

"Đối với các hộ dân làm rẫy gần nhau sẽ cùng liên kết thành lập tổ tự quản, được công an xã hướng dẫn để cùng bảo vệ nông sản trong suốt quá trình thu hoạch", vị lãnh đạo này cho hay.

Được biết, hiện tại đang vào mùa thu hoạch hồ tiêu ở Tây Nguyên, giá cả hồ tiêu khoảng từ 77.000 - 81.000 đồng/kg.