Tòa sắp xử vụ “đường cong mềm mại” lách giữa 2 tòa chung cư ở Hà Nội

TAND TP Hà Nội vừa ra thông báo mở phiên tòa sơ thẩm vụ 19 người dân sinh sống tại chung cư 25 Lạc Trung khởi kiện Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy (kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của UBND quận Hai Bà Trưng từ ngày 1/7) và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về các quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai liên quan đến Dự án kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai.

Dự án xây dựng tuyến đường dài 435m, bề rộng 13,5m, tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng, “cong mềm mại” lách giữa 2 tòa chung cư đông đúc gây ồn ào dư luận suốt mấy năm qua.

Vị trí "đường cong mềm mại", lách giữa 2 tòa chung cư gặp phải phản ứng chưa đồng thuận của người dân 25 Lạc Trung (Ảnh: Phùng Minh).

Theo thông báo của tòa án, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội và Ban quản trị tòa nhà chung cư 25 Lạc Trung là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa diễn ra vào sáng 17/9. Trường hợp đương sự vắng mặt, TAND TP Hà Nội sẽ hoãn phiên tòa. Phiên tòa kế tiếp sẽ được mở vào sáng 24/9; nếu vẫn có đương sự vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành xét xử theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Đơn khởi kiện của 19 người dân đề nghị hủy bỏ một số quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội để thực hiện dự án trên.

Các tài liệu, chứng cứ liên quan về thu hồi đất để thực hiện dự án, định vị tọa độ mốc giới khu đất thu hồi, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án, bản vẽ quy hoạch 1/500 do Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phê duyệt… đã được người dân gửi tới tòa án.

Dự án được UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt vào tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 nhưng đến nay vẫn đang gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận của người dân.

Đại diện Ban quản trị chung cư 25 Lạc Trung khẳng định những dấu hỏi về chỉ giới đường đỏ khi thu hồi đất thực hiện dự án đến nay chưa được làm rõ và cơ quan nào chịu trách nhiệm đối với sự sai lệch đó?

Hơn nữa, việc chủ đầu tư tự ý thỏa thuận và chuyển tiền đền bù cho doanh nghiệp mà không thông báo, phối hợp với cư dân tại đây, theo ban quản trị chung cư, cũng chưa phù hợp quy định hiện hành.

“Cư dân ủng hộ hoàn toàn chủ trương mở đường của nhà nước, nhưng việc thực hiện dự án mở đường cần tuân thủ các quyết định, nghị định, thông tư hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện. Vụ việc đã được tòa án thụ lý nên cần chờ tòa phân xử đã”, đại diện Ban quản trị chung cư 25 Lạc Trung thông tin.

Tổng mức đầu tư của dự án "đường cong mềm mại", lách giữa 2 tòa chung cư, gần 84 tỷ đồng, đến nay chưa hẹn ngày về đích (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng (cũ) thông tin, phạm vi, ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án liên quan đến 35 cá nhân và 3 tổ chức, trong đó có phần đất do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội được giao quản lý, sử dụng với diện tích cần thu hồi trên 1.180m2 tại 25 Lạc Trung. Đến nay, chủ đầu tư mới chỉ tiếp nhận được 200m2.

Việc thu hồi trên 980m2 đất còn lại chưa thực hiện được có nhiều nguyên nhân, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cho rằng chủ yếu liên quan tới các kiến nghị, phản ánh của Ban quản trị chung cư 25 Lạc Trung về chỉ giới đường đỏ, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức giao thông…