Tổ chức ăn nhậu trong khu phong tỏa còn tấn công lực lượng công an

Dân trí Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng ở xã Long Thọ để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, ngày 7/9, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Tân (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Nhớ (sinh năm 1988) cùng tạm trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 21h10 ngày 5/9, một nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ đang bị phong tỏa cách ly y tế thuộc ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Đối tượng Lê Hoàng Tân (bên trái) và Nguyễn Văn Nhớ tại cơ quan công an (ảnh Công an Đồng Nai).

Nhận được tin báo, Công an xã Long Thọ đã cử Trung úy Phạm Xuân Quyết (Công an xã Long Thọ) và hai cán bộ cảnh sát cơ động tăng cường chống dịch tại Công an xã Long Thọ là Cái Thiện Vỹ và Trần Thanh Tùng xuống hiện trường để xử lý.

Thời điểm này, tại căn phòng trọ số 15 đang có Nhớ, Tân và Lê Quang Nghĩa (sinh năm 1998, quê tỉnh Cà Mau) say rượu và gây mất an ninh trật tự. Khi lực lượng công an nhắc nhở thì Nhớ và Tân đã lớn tiếng thách thức, giằng co chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Chưa dừng lại, Nhớ còn cầm một con dao xông đến chém vào tay phải của Trung úy Quyết gây thương tích. Trong khi đó, Tân xông đến giật cây 3 trắc trên tay cán bộ cảnh sát cơ động Cái Thiện Vỹ và dùng chân đạp vào bụng anh Vỹ.

Sau đó, Công an xã Long Thọ đã bắt giữ đối tượng Nhớ và Tân đưa về trụ sở làm việc.

Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

