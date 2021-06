Tin sắp được hưởng khối tài sản khổng lồ, nhiều người bị lừa mất nhà cửa

Dân trí Với kịch bản không tưởng, Nguyễn Thị Thủy đã khiến nhiều người mê muội, dâng sạch tài sản cho mình. Khi Thủy bị bắt, nạn nhân vẫn nghĩ sắp nhận được hàng tỷ đồng thừa kế từ một người lạ.

Nguyễn Thị Thủy - tác giả vở kịch lừa đảo với tình huống không tưởng.

Vén màn khối tài sản khổng lồ được thừa kế

Ngày 2/6, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với thủ đoạn chưa từng có từ trước tới nay. Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (SN 1971, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và hiện đang làm rõ dấu hiệu đồng phạm của một số đối tượng liên quan.

Sau một thời gian lưu lạc ở miền Nam, Thủy về quê nhà. Không hiểu Thủy làm gì nhưng về độ chịu chơi và chịu chi thì nhiều người dân trong vùng phải trầm trồ.

Người phụ nữ này thường sử dụng xe ô tô sang, thay điện thoại đắt tiền liên tục. Thợ xây nhà cho vợ chồng Thủy nhiều lần "lác mắt" khi bà chủ "vô tình" mở chiếc két sắt đầy ắp tiền mặt. Thủy luôn rêu rao mình được như ngày hôm nay là được bề trên "độ", ban lộc nên phải siêng đi cúng bái.

Trong quá trình tham gia lễ lạt ở các đền chùa, Thủy có cơ hội quen biết với nhiều người nhưng người đàn bà này chỉ tìm cách làm thân với người có tiền và cuồng tín. Không ai biết rằng, những người này đang từng bước bị dẫn dụ vào vở kịch lừa đảo do chính Thủy đạo diễn.

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Thị Thủy. Bước đầu điều tra chứng minh Thủy lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều bị hại ở thành phố Vinh và huyện Yên Thành (Nghệ An).

"Nguyễn Thị Thủy bắn tin được thừa kế một khối tài sản khổng lồ từ một người nước ngoài gồm ngoại tệ, vàng, ô tô. Thủy nói với các nạn nhân không phải ngẫu nhiên được lựa chọn mà họ có căn âm, có duyên với người chết, chỉ cần cúng bái cầu siêu cho vong hồn người này thì sẽ được chia phần, khoảng vài chục tỷ đồng", Đại úy Nguyễn Trung Hiếu - Đội phó Đội 2, Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Ngoài ra, Thủy nói khối tài sản khổng lồ này sắp về Việt Nam nhưng vướng một số thủ tục, phải thuê luật sư và một số cơ quan chức năng để hoàn thiện giấy tờ pháp lý.

"Để các nạn nhân tin, Thủy còn trưng ra một lịch làm việc chi tiết với luật sư, cơ quan chức năng và chi phí. Tin tưởng, các nạn nhân đã đưa tiền cho Thủy với niềm tin mãnh liệt là... sắp giàu", Đại úy Hiếu thông tin thêm.

Tự nguyện... sập bẫy

Cơ quan chức năng xác định Thủy bắt đầu màn kịch lừa đảo từ tháng 2/2019. Quá trình lừa đảo kéo dài hơn một năm rưỡi, khối tài sản khổng lồ mà Thủy bày ra để dụ dỗ các nạn nhân không hề có dấu hiệu trở thành sự thật. Tuy nhiên, không hiểu sao các nạn nhân vẫn răm rắp tin và chuyển tiền cho Thủy.

"Bước đầu chúng tôi chứng minh Nguyễn Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Người ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều thì hàng tỷ đồng. Một điều khó hiểu nạn nhân của Thủy hầu hết là người có trình độ cao, có địa vị, giữ vị trí cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp nhưng vẫn tin vào tình huống không tưởng mà Thủy vẽ ra", Đại úy Hiếu thông tin.

Để đánh bóng tên tuổi, Thủy thường đi ô tô sang, thay điện thoại đắt tiền, nhiều lần cố tình lộ tiền mặt chất đầy két.

Một trong nhiều bị hại của Thủy là trưởng phòng một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh, thu nhập hàng tháng lên tới cả trăm triệu đồng. Người này tin Thủy đến mức bán cả nhà cửa để đưa tiền cho Thủy sắm sửa lễ lạt. Để có tiền đầu tư cho khối tài sản hàng chục tỷ đồng sắp nhận, người này vay mượn nhiều nơi dẫn tới vỡ nợ, bị đuổi việc.

Thậm chí khi Thủy bị bắt giữ, công an liên hệ với các bị hại nhưng không nhận được sự hợp tác. Nhiều người vẫn tin rằng số tài sản kia sắp đổ về túi mình. Quá trình thu thập, chứng cứ hành vi phạm tội của Thủy, các điều tra viên phải mất nhiều thời gian để thuyết phục các bị hại phối hợp cung cấp thông tin.

"Làm việc với công an, Nguyễn Thị Thủy thừa nhận không có khoản thừa kế nào cả, toàn bộ là vở kịch do Thủy nghĩ ra. Số tiền đối tượng chiếm đoạt được và nạn nhân khả năng còn rất nhiều", điều tra viên cho biết thêm.

Cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại của Nguyễn Thị Thủy, hãy liên hệ Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, SĐT: 0978.113.133 để cung cấp thông tin.

Hoàng Lam