Tìm lại điện thoại iPhone bị giật cho nữ du khách Mỹ

Chiều 17/3, lãnh đạo Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế đã trao trả tài sản cho bà Ramires Maria de Jesus (SN 1955, quốc tịch Mỹ), là du khách bị giật điện thoại trong lúc tham quan du lịch trên địa bàn.

Sau khi nhận lại tài sản, bà Maria bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an phường Phú Xuân vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp bà tìm lại tài sản bị mất.

Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế trao trả tài sản cho nữ du khách người Mỹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào lúc 17h45 ngày 13/3, bà Maria thuê xích lô tham quan một số khu phố tại Huế. Khi phương tiện đang lưu thông trên đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân, bất ngờ một đối tượng điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên bên phải, dùng tay giật chiếc điện thoại iPhone 15 mà bà đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Đức Phước tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế truy xét, xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Đức Phước (SN 1999, trú tại phường Phú Xuân) và nhanh chóng thu hồi được tài sản.

Công an phường Phú Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.