Tìm bị hại trong vụ “bác sĩ rởm” ở Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (số 180 Trần Phú, phường Hải Châu).

Tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Các đối tượng bị khởi tố trong giai đoạn 2 của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các bị can bị khởi tố gồm bà Nông Thị Thu (Giám đốc Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng), ông Lê Hồng Hải (Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng), bà Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh (nhân viên thuộc đội trợ lý bác sỹ của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng).

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền 2,235 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đến các cá nhân là bị hại liên quan đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng khẩn trương đến đơn vị trình báo để được tiếp nhận, giải quyết.

Trước đó, ngày 15/7, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 7 đối tượng, gồm quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội Lừa dối khách hàng.

Bốn đối tượng bị bắt tạm giam là Trương Thị Hạ Liên (SN 1976), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985), Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980) và Lê Thị Nhung (SN 1992).

Ba đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Trương Thị Kim Lụa (SN 1995), Võ Thành Trung (SN 1993) và Bùi Thị Thuận (SN 1994).