TikToker Lê Việt Hùng bị tạm giữ

Một cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lê Việt Hùng (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ, chiều 7/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám nhà riêng của TikToker Lê Việt Hùng trên đường Lương Văn Chi.

Tại đây, lực lượng an ninh điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu.

Lực lượng chức năng thu giữ tài liệu, giấy tờ từ nhà Lê Việt Hùng chiều 7/5 (Ảnh: Cắt từ clip).

Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện tài khoản TikToker Lê Việt Hùng thường đến trụ sở công an các phường trên địa bàn Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ, vi phạm về các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh.

Chiều 7/4, trên tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô không dán tem kiểm định.

Trong đoạn video dài hơn 6 phút do chính Hùng ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, người này thể hiện thái độ thiếu hợp tác, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.