Bắt một nhân viên Công ty Giao hàng nhanh ở An Giang

Sáng 7/5, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt tạm giam Ngô Hoàng Thăng (33 tuổi, cư trú An Giang) về tội Tham ô tài sản.

Thăng là nhân viên Công ty Giao hàng nhanh chi nhánh tại khóm Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Thăng thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Khoảng 20h ngày 6/1, sau khi các nhân viên của Công ty Giao hàng nhanh giao thành công các đơn hàng và nhận tiền cước vận chuyển đem về giao cho Ngô Hoàng Thăng cất giữ theo đúng nhiệm vụ.

Nhận tiền, Thăng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để không bị phát hiện, Thăng tạo hiện trường giả bị trộm đột nhập lấy tiền trong két sắt, rồi chiếm đoạt gần 150 triệu đồng của công ty để tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị phát hiện, Thăng tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.