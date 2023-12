Tiếp tục điều tra, xử lý cán bộ trong vụ cháy karaoke làm 32 người chết

Theo cáo trạng của VKSND Bình Dương, vụ cháy quán karaoke An Phú có 5 người bị khởi tố gồm 4 bị can là cựu cán bộ công an, người còn lại là chủ quán karaoke An Phú.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh đã qua đời.

Đến nay, cáo trạng truy tố 3 bị can: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), Thiếu tá Vũ Trường Sơn và Thiếu tá Phạm Quốc Hùng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Riêng Đại úy Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết (Ảnh: Phạm Diện).

Cáo trạng của VKSND Bình Dương chỉ rõ sai phạm của 4 cựu cán bộ công an và chủ cơ sở này trong quá trình xây dựng và hoạt động dẫn đến thảm họa trên.

Theo đó, ông Lê Xuân Hà (đã mất, bố của bị can Lê Anh Xuân) cùng Xuân đã tự ý thay đổi một số thiết kế của công trình so với hồ sơ được thẩm duyệt, cấp phép xây dựng ban đầu.

Cáo trạng cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND phường An Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của ông Lê Xuân Hà.

Cán bộ vi phạm liên quan đến công tác quản lý xây dựng, cấp phép tiếp tục bị điều tra, xử lý (Ảnh: Phạm Diện).

Ông Trần Hoàng Nhi (cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An, nay là TP Thuận An), ông Trần Thanh Danh (cán bộ UBND phường An Phú), ông Lâm Trung Cang (Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An), ông Nguyễn Thanh Tâm (Chủ tịch UBND TP Thuận An), thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra định vị đất ở, mật độ xây dựng dẫn đến việc cấp Giấy phép xây dựng cho ông Lê Xuân Hà chưa phù hợp theo quy định tại Điều 93, 95 Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với vi phạm của cán bộ liên quan đến công tác quản lý xây dựng, cấp phép chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang cơ sở kinh doanh và công tác kiểm tra hệ thống điện, VKSND Bình Dương đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương để điều tra bổ sung làm rõ trách nhiệm.

Tuy nhiên, đến nay vụ án đã hết thời hạn điều tra, do đó, cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.