Tiến sĩ Đặng Anh Quân nói muốn an ủi và thấu hiểu bà Phương Hằng

Trong bản cáo trạng VKSND TPHCM vừa ban hành, Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam), Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật) và 3 đồng phạm bị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Ông Đặng Anh Quân áo trắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai, các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà đọc trên Internet, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân cùng tham gia vào những buổi livestream của mình.

Tại cơ quan điều tra, tất cả các bị can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng khai khi thực hiện các buổi livestream, bà và ông Quân không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu ý, tung hứng với nhau.

Bị can Đặng Anh Quân khai tham gia 11 buổi livestream muốn an ủi và thấu hiểu bà Phương Hằng. Còn những bị can còn lại khai là nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Đại Nam, được bà Hằng trả tiền lương nên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhà chức trách xác định hành vi trên của Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vi phạm quy định Luật An ninh mạng và Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bị áp dụng các tình tiết tăng nặng như phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.