Thực hư thông tin Đại úy công an liên quan vụ lộ clip của nữ diễn viên

Dân trí Đại diện Công an Hà Nội lên tiếng về thông tin một Đại úy Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) liên quan đến vụ lộ clip nhạy cảm của nữ diễn viên bị phát tán trên mạng xã hội.

Ngày 1/6, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vẫn đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, làm rõ nguồn phát tán đoạn clip dài 8 phút ghi cảnh nhạy cảm của một nữ diễn viên.

Về thông tin việc phát tán clip trên liên quan đến một Đại úy, công tác tại Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), vị đại diện này lên tiếng bác bỏ và khẳng định, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội vẫn đang điều tra, xác minh hết sức thận trọng và khách quan, hiện chưa có kết quả cuối cùng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 8 phút ghi lại cảnh ân ái giữa một đôi nam nữ. Một trong hai người trong đoạn clip được xác định là V. T. A. T. (SN 1998), hiện là diễn viên, từng đóng một số phim truyền hình.

Diễn biến sự việc cho thấy, tối 25/5, A.T. tổ chức ăn uống tại căn hộ chung cư của mình trên địa bàn phường Trung Hòa. Quá trình này, A. T. cùng nhóm bạn bị hàng xóm nhắc nhở, phản ánh đến cơ quan chức năng do bật nhạc to gây ồn ào.

Nhận được tin báo, Công an phường Trung Hòa phối hợp cùng cán bộ cơ sở nhanh chóng có mặt, yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an phường làm việc và kiểm tra hành chính. Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm người trên có biểu hiện sử dụng "bóng cười".

Đến ngày 27/5, đoạn clip nhạy cảm của A. T. cùng bạn trai đã bị cá nhân nào đó phát tán lên mạng xã hội.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy tập trung điều tra, xác minh sự việc, nhanh chóng làm rõ cá nhân nào và động cơ gì khi phát tán đoạn clip trên.

Phúc Lâm