Thủ đoạn lừa đảo bằng chiêu "thả thính" tặng iPhone 14 Pro Max

Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Đan Phượng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Lê Hùng Công (35 tuổi) lên kịch bản, cùng 7 người khác lập nhóm lừa đảo trên mạng xã hội.

Cụ thể, các đối tượng đăng bài tặng quà là iPhone 14 Pro Max trên Facebook. Sau đó, chúng lập nhiều tài khoản ảo để bình luận, tăng tương tác bài đăng.

Các đối tượng trong nhóm lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi một "con mồi" thật sự mắc bẫy, chúng yêu cầu phải nộp các loại phí: Xuất hóa đơn 200.000 đồng; Làm hồ sơ xác thực thông tin 500.000 đồng; Làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại 1,5 triệu đồng.

Chưa dừng lại, nạn nhân tiếp tục bị các đối tượng yêu cầu chuyển thêm 4 triệu đồng là tiền "cọc giao hàng", 5 triệu đồng tiền thuế và 6 triệu đồng tiền "kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền".

Sau khi nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng chiếm đoạt, cắt đứt liên lạc và không gửi bất kỳ "món quà" nào.

Vào mỗi chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại "doanh thu" của nhóm rồi chia cho các thành viên 60% tổng số tiền đã chiếm đoạt, còn lại 40% Công hưởng.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét nơi ở của các bị can, Công an huyện Đan Phượng thu giữ 8 bộ máy tính là tang vật nhóm đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Theo Công an Hà Nội, vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, còn nhiều bị hại ở nhiều địa phương khác nhau đến nay chưa làm rõ được, cần thời gian để tiếp tục xác minh.