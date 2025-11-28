Thủ đoạn của đường dây bán vàng Kim Nguyên Bảo ở TPHCM

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, N. (sinh viên ở TPHCM) cho biết, anh là một trong những nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục triệu đồng thông qua hình thức mua bán vàng online.

Quảng cáo rộng rãi, chuyên nghiệp

Theo P., anh biết đến cửa hàng trang sức Kim Nguyên Bảo thông qua quảng cáo, livestream trên Facebook và các tin nhắn hướng dẫn mua vàng qua ứng dụng messenger.

“Cửa hàng có công bố thông tin về cơ sở kinh doanh, ứng dụng mua bán vàng KNB, cùng hình thức vận hành có vẻ chuyên nghiệp. Do đó, tôi tin tưởng đây là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, uy tín và quyết định giao dịch theo hướng dẫn của nhân viên”, anh P. chia sẻ.

Anh P. thực hiện giao dịch mua vàng thông qua ứng dụng KNB, công khai trên chợ ứng dụng. Quá trình tư vấn, nhân viên nhiều lần thúc giục anh P. nạp tiền với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Anh P. mua 4 đơn hàng với số tiền hơn 32 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do tin tưởng, nạn nhân đã chuyển khoản 4 lần để mua 4 đơn hàng với tổng số tiền hơn 32 triệu đồng. Toàn bộ quá trình chuyển khoản được anh P. thực hiện theo đúng hướng dẫn duy nhất từ ứng dụng KNB.

Sau khi mua vàng online, anh P. được nhân viên hẹn 7 ngày sau sẽ giao hàng. Tuy nhiên, nạn nhân đã không nhận được vàng như hứa hẹn.

Biến mất không dấu vết

Anh P. cho biết, ngày 12/11, cửa hàng Kim Nguyên Bảo có gửi thông báo vào nhóm người mua hàng qua ứng dụng Zalo tên “Tích sản vàng 99.99 - Kim Nguyên Bảo”. Phía cửa hàng hẹn giao hàng cho các khách hàng đã mua vàng trong chương trình "siêu sale tháng 11", trong thời gian từ 10h đến 21h ngày 13/11.

Tuy nhiên, đến sáng 13/11, tài khoản Zalo tên “Lim” bất ngờ thông báo rằng ứng dụng bị “trục trặc kỹ thuật” và hứa sẽ sửa xong trước 12h cùng ngày.

Quá thời gian trên, tài khoản “Lim” lại thông báo “xe chở hàng trên đường đến và gặp một chút vấn đề, nên đến muộn hơn dự tính”.

Thấy dấu hiệu bất minh, khách hàng đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, mới “ngã ngửa” khi cửa hàng đã đóng cửa, không còn nhân viên nào làm việc.

Hiện nay, không chỉ riêng anh P. mà còn rất nhiều khách hàng khác trong nhóm mua vàng của Kim Nguyên Bảo đang bức xúc, cho rằng đã bị cơ sở này lừa đảo có tổ chức, nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Theo tìm hiểu của anh P., cửa hàng Kim Nguyên Bảo Jewelry thuộc Công ty TNHH Hà Tích Thủy do bà N.T.T.L. đứng tên giấy phép kinh doanh. Cơ sở này hoạt động theo hai kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở.

“Trong quá trình mua bán, tôi không được xuất hóa đơn như quy định pháp luật. Cửa hàng cũng chỉ sử dụng biên nhận viết tay, không có mã số thuế, không có chứng từ giá trị pháp lý”, anh P. chia sẻ.

Cửa hàng trang sức Kim Nguyên Bảo hiện đóng cửa (Ảnh: Lê Trai).

Ngoài ra, công ty yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, và các tài khoản nhận tiền này được thay đổi liên tục. Anh P. cho rằng đây có thể là thủ đoạn trốn thuế, che giấu dòng tiền, đối phó cơ quan chức năng.

“Đây là toàn bộ số tiền tôi vừa học, vừa làm thêm tích cóp được. Cũng vì thấy tiệm có cửa hàng đàng hoàng, nhiều anh, chị mua trước giới thiệu nên tôi tin tưởng, nhưng bị lừa sạch”, anh P. chia sẻ.