Thông tin người phụ nữ quỳ gối xin cảnh sát giao thông là bịa đặt

Ngày 22/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ chủ tài khoản đã đăng tải hình ảnh bịa đặt, vu khống lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, ngày 21/1, trên trang Facebook “Cuộc sống hằng ngày” xuất hiện hình ảnh kèm theo lời bình với nội dung sai sự thật.

Ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook “Cuộc sống hằng ngày” đăng hình ảnh và nội dung bịa đặt, vu khống lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Nội dung thông tin trên mạng xã hội đăng tải cụ thể vụ việc người phụ nữ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin cảnh sát giao thông do bị xử phạt 1 triệu đồng.

Sau khi đăng tải, thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng.

Ngay khi thông tin xuất hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua quá trình xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định nội dung bài viết trên là hoàn toàn bịa đặt, vu khống lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh chủ tài khoản đăng tải thông tin trên để làm rõ động cơ, mục đích, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.