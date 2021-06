"Thông" chốt kiểm dịch, nam thanh niên tấn công Cảnh sát giao thông

Dân trí Không chấp hành khai báo y tế, Hậu lao xe máy qua chốt kiểm dịch. Khi bị chặn lại trên đường chạy trốn, Hậu lao vào tấn công hai Cảnh sát giao thông.

Sáng 16/6, Công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đã tạm giữ đối tượng Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, chiều 15/6, Hậu điều khiển xe máy BKS 60B4 - 464.81 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Quảng Nam - Kon Tum. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đèo Lò Xo (huyện Đắk Glei), Hậu được lực lượng chức năng đề nghị dừng xe để khai báo y tế.

Đối tượng trốn khai báo y tế và lao vào đánh CSGT bị thương (Ảnh: Công an Kon Tum).

Tuy nhiên, Hậu không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà phóng xe bỏ chạy. Trước sự việc, lực lượng ở chốt kiểm soát dịch bệnh đã báo cho tổ CSGT đang làm nhiệm vụ phía dưới chặn Hậu lại. Khi tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Hậu tiếp tục không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

Thấy đối tượng phóng nhanh, Đại úy Lê Trung và Đại úy Bùi Quang Nghĩa, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) đã bám theo và liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Khi bị bắt buộc dừng lại để khai báo y tế, Hậu đã lao vào đánh CSGT (Ảnh: Công an Kon Tum)

Bám theo đối tượng khoảng 4km, tổ CSGT đã ép được xe của Hậu vào lề đường. Lúc này, Hậu lớn tiếng thách thức: "Các anh biết tôi là ai không?". Nói xong, Hậu lao vào đấm, đá 2 chiến sỹ công an. Thượng úy Nghĩa bị đánh chảy máu mũi, đại úy Trung bị đá vào mạn sườn.

Hai cán bộ công an này cùng công an xã Đăk Man đã khống chế, đưa Hậu về trụ sở Công an huyện Đăk Glei để xử lý.

Phạm Hoàng