Thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong sau lời nhờ lấy sạc điện thoại

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ Kpuih Hoem (SN 2005, trú xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 28/5, Hoem cùng K.H. (SN 2005) và K.C. (SN 2012), cùng trú tại xã Ia Pia, đến nhà bà K.K. (người cùng làng) phụ giúp việc gia đình. Sau đó, nhóm này cùng một số thanh niên trong làng tổ chức ăn nhậu.

Kpuih Hoem tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khoảng 19h15 cùng ngày, C. đang ngồi trên xe máy dựng gần nơi nhậu. Lúc này, Hoem cầm theo một con dao bầu với ý định mang về nhà để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Khi đi ngang qua chỗ C., Hoem nhờ lấy giúp cục sạc điện thoại nhưng không nhận được phản hồi. Cho rằng bị phớt lờ, Hoem bực tức rút dao đâm một nhát vào vùng lưng của nạn nhân.

Bị đâm, C. bỏ chạy được khoảng 8m thì gục ngã trước cửa bếp nhà bà K. và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Pia phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và bắt giữ nghi phạm, thu giữ hung khí gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, C. tử vong do vết thương thấu ngực từ vùng lưng phải, làm thủng phổi phải và gây mất máu cấp.